Українці розкритикували проєкт "Голос країни" за те, що в ефірі і соцмережах навіть не привітали з Днем народження Дана Балана

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку телешоу у соцмережі.

Так, в акаунті "Голосу країни" з'явилось фото Юрія Горбунова, Дана Балана і Каті Осадчої.

"Вже сьогодні учасники шоу "Голос країни" продовжать вражати своїм талантом і силою голосу. На тебе чекають неймовірні виступи, які змусять затамувати подих", - йдеться в підписі до фото.

У коментарях українці акцентували увагу на тому, що "Голос країни" робить собі рейтинги за рахунок Дана Балана, однак артиста при цьому навіть не привітали з Днем народження.

"Відмінний піар-хід, панове. Привітати артиста з днем народження - та ну на**р, а пропіаритися на ньому - відмінна ідея. Соромно за наше телебачення", "Розчарували своїм ставлення до Дана... Хоч би раз поставились до нього щиро, як до людини (хоча б у День народження), а не як до запрошеного персонажа з картинки, який постійно робить вам рейтинги", "Це, звісно, круто, що Дан з'явився на "Голосі", але могли б і привітати людину", "Ви Дана навіть не привітали, та ще й піаритесь на ньому. Я в шоці з вашої наглості", "Тому, на кому ви робите рейтинги, вчора було 42, не привітали навіть", - пишуть у коментарях.

Нагадавши, несподіване об'єднання Наді Дорофєєвої з Даном Баланом сколихнуло мережу.

Як повідомляла Politeka, сумний Дан Балан приголомшив несподіваним чином, залишилися тільки очі.

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