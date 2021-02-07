Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав Надю Дорофєєву і Дмитра Монатіка в нових образах на шоу "Голос країни"
У неділю, 7 лютого, українців чекав новий ефір популярного шоу. Напередодні випуску його ведучий поділився атмосферним фото зі знімального майданчика.
"Світло прожекторів вже включено! Сьогодні, черговий епізод сліпих прослуховувань! До кого ж сьогодні розгорнуться тренерські крісла?", - написав Горбунов.
На фото він позує з двома наставниками шоу - Надєю Дорофєєвою і Дмитром Монатіком.
Для цього випуску співак вибрав Світло-блакитний костюм. Головною родзинкою його образу став капелюх з широкими полями.
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У свою чергу, Дорофєєва була одягнена у все чорне. Під піджаком у неї можна було розрізнити короткий топік. Доповнила образ кокетливий капелюшок з вуаллю і темна губна помада.
Шанувальники тут же почали коментувати фото.
"Обов'язково буду дивитися", "чекаємо-чекаємо", "до Горбунова, він на тренера найбільше схожий", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що дружина Горбунова Катя Осадча анонсувала новий сезон шоу «Світське життя», і показала, хто стане гостем її студії. Героєм програми став колега і друг телеведучої, музикант і продюсер Дмитро Монатік.
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