Юна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко показала запальний танець у вечірній сукні
19-річна красуня, яка зараз живе в США і працює над своєю акторською і модельною кар'єрою, поділилася новим яскравим відео в своєму Тіктоку. Про це пише Politeka.net.
Так, Соня показала, як впевнено танцює перед камерою. Для відео красуня одягла розкішне синє плаття, яке так і притягує увагу завдяки блискучій тканині. Короткий наряд на з відкритими плечима і ключицями ідеально підкреслює струнку фігуру Євдокименко.
Зверху Соня накинула вільний білий кардиган, який надав її стилю нотку недбалості.
Дівчина старанно витанцьовує перед камерою, демонструючи свої спокусливі і впевнені рухи. При цьому, Соня не забуває і про вираз обличчя. Очевидно, що своїм артистизмом дівчина пішла в бабусю.
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Фанати не могли не оцінити відео красуні.
"Ой, яка", "класно", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Соня постала в загадковому образі в приглушеним світлом, чому знімок вийшов досить інтимним. Внучка Ротару розпустила світле волосся і дивилася вперед.
Плечі моделі були ніжними і оголені. Шкіра виглядала рівною і навіть, можна сказати, сяяла при світлі.
Нагадаємо, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо.
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