Шанувальники в захваті від образу

Знаменита голлівудська актриса Анджеліна Джолі підкорила шанувальників розкішним образом в тонкій сукні без нижньої білизни

Зірка протягом всієї своєї кар'єри не перестає приковувати погляди фанатів однією своєю появою на червоній доріжці. Шанувальники досі не можуть забути її найвдаліші образи. Так, на одній з фанатських сторінок актриси з'явилося архівне фото, на якому ще молода Джолі позує у вечірній сукні.

На фото актриса відображена на одному зі світських заходів. Для виходу в світ вона вибрала дуже ніжне шовкове плаття з глибоким декольте і тонкими бретельками. Пікантності її образу додавав той факт, що Джолі явно не стала надягати під сукню бюстгальтер.

Актриса на знімку тримає в руках троянду і променисто посміхається. Її волосся спадають на одне плече уточненими локонами.

Її фанати прийшли в захват від цього кадру.

"Королева", "красуня", "вона виглядає так красиво", "завжди чудова", "природна краса", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що на архівному фото показали Джолі в пристрасній сукні.

На знімку видно, що актриса одягла червону сукню з глибоким декольте, яке підкреслює ідеальність її фігури і показує сміливе тату.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі на прогулянці вразила виглядом без ліфчика, пікантні фото.

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі в одному боді і сіточці продемонструвала бюст у всій красі.

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі викликала "запаморочення" своїм виглядом без білизни.