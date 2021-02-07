Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли покорила поклонников роскошным образом в тонком платье без нижнего белья

Звезда на протяжении всей своей карьеры не перестает приковывать взгляды фанатов одним своим появлением на красной дорожке. Поклонники до сих пор не могут забыть ее самые удачные образы. Так, на одной из фанатских страниц актрисы появилось архивное фото, на котором еще молодая Джоли позирует в вечернем платье.

На фото актриса запечатлена на одном из светских мероприятий. Для выхода в свет она выбрала очень нежное шелковое платье с глубоким декольте и тонкими бретельками. Пикантности ее образу добавлял тот факт, что Джоли явно не стала надевать под платье бюстгальтер.

Актриса на снимке держит в руках розу и лучезарно улыбается. Ее волосы спадают на одно плечо уточненными локонами.

Ее фанаты пришли в восторг от этого кадра.

«Королева», «Красотка», «Она выглядит так красиво», «Всегда восхитительная», «Естественная красота», - пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что на архивном фото показали Джоли в страстном платье.

На снимке видно, что актриса надела красное платье с глубоким девольте, которое подчеркивает идеальность ее фигуры и показывает смелое тату.

Напомним, что Анджелина Джоли на прогулке сразила видом без лифчика, пикантные фото.

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли в одном боди и сеточке продемонстрировала бюст во всей красе.

Также Politeka писала, что Анджелина Джоли вызвала "головокружение" своим видом без белья.