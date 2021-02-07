Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала свій талант до танців у незвичному образі

Яскраве відео з виконавицею з'явилося на її сторінці в Тікток. Про це пише Politeka.net.

Не так давно Саніна брала участь в популярному українському шоу «Танці з зірками» і навіть дійшла до його фіналу. Однак і після завершення програми співачка не поспішає розлучатися з танцями. Принаймні, про це свідчить миле відео, яким вона порадувала фанатів.

На кадрах можна побачити, як Саніна весело танцює під музику, демонструючи зухвалі відточені рухи. Очевидно, що танцювальний проект не пройшов для співачки задарма.

При цьому, образ Саніної на відео виглядає досить незвичним. Так, співачка постає в стильних спортивних штанях, масивних кросівках і вільному светрі. Довершують її образ два кокетливих хвостика на голові.

Шанувальники гідно оцінили старання співачки, засипавши її схвальними коментарями.

"вам так ідёт цей светр! дуже класний чекаємо вже кліп», «Українська Харлі Квінн», «наша найкраща», «хіп-хоперша наша», «дуже красива, тобі йдете такий стиль», «як же класно рухаєшся», "це реально залипательно", - пишуть люди.

Нагадаємо, що Саніна з "танців з зірками" несподівано показала, як перетворюється перед зйомками:"цукерка".

Як повідомляла Politeka, Саніна з "танців з зірками" підкорила цікавим чином і розкрила, чого їй не вистачає: "Боже, Юль...".

Також Politeka писала, що Юлія Саніна після таємничої поїздки без чоловіка з'явилася з відомим співаком-красенем:"більше не секрет".