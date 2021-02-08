"Просимо бути дуже уважними та обережними"

Погода в Україні на початку тижня різко погіршиться і принесе сильні дощі та снігопади

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, в понеділок, 8 лютого, в Україну повернуться морози.

Так, у західних областях температура опуститься до -2...-4 градусів. Також в цьому регіоні очікується сніг. При цьому, на Закарпатті збережеться тепло до + 7... + 9 градусів, тому замість снігу варто чекати сильних злив.

Найхолодніше буде на півночі країни, де вдень очікується від -6 до -10 градусів, а вночі температура опуститься до -11...-20. У північних областях очікується сильний снігопад.

У центрі України також пройде сніг, а температура вдень складе від -3 до -6 градусів. Вночі стовпчики термометра опустяться до -5...-13 градусів.

У південних областях вночі очікується від 3 до 6 градусів морозу, проте вдень потеплішає до +3...+7 градусів. Тут пройде дощ зі снігом.

На сході температура вдень опуститься до -3...-6 градусів, а вночі – до -7...-14.

У зв'язку з погіршенням погодних умови прес-служба патрульної поліції випустила заяву, в якій попередила водіїв про небезпеки на дорогах. Українців попросили по можливості утриматися від їзди на автомобілях.

"Синоптики прогнозують хуртовини та значний сніг у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Будуть пориви вітру 15-20 м/с і на дорогах ожеледиця. На Закарпатті-сніг з дощем та ожеледь", - попереджають правоохоронці.

"Водіїв та пішоходів просимо бути дуже уважними та обережними. Не покидайте свої будинки без крайньої необхідності", - додали в Укргідрометцентрі у зв'язку з погіршенням погодних умов.

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