Третій сезон кулінарного шоу "Майстер Шеф. Професіонали" знову зібрав українців перед телеекранами

6 лютого в ефір вийшов перший випуск нового сезону, передає Politeka.net з посиланням на телеканал СТБ.

Як і в попередніх сезонах, на кухні зберуться не просто знавці, а справжні фанати своєї справи, які живуть і дихають кулінарією. Кухарі здивують суддів не тільки своїми стравами, а й історіями життя. Багато з них почали працювати на кухні ще в підлітковому віці і стали шефами в 20 з невеликим років.

Серед них - шеф Елеонора, чиї суші вважає кращими в Києві сам беззмінний суддя проекту Ектор Хіменес-Браво, власниця власної лінійки соусів Стелла і Микола, який мріє вивести українську кухню на більш високий рівень. А 21-річний кухар Віктор прийшов на проект, щоб «утерти ніс стареньким».

За словами Хіменес-Браво, в новому сезоні відбулися деякі зміни в правилах. Зокрема, що стосується відбору кухарів. Тепер кожен кулінар після першої успішної зустрічі з суддями отримує не тільки білий фартух, а й кольорову пов'язку, яка визначить його долю в подальшому.

Безперечно, шоу дає багатьом поштовх до розвитку і кар'єрного росту. Учасники попередніх сезонів не стали винятком. Стало відомо, як склалася доля найяскравіших з них.

Так, переможець першого сезону "Майстер Шеф. Професіонали", простий хлопець з Комишан Паша Серветник втілив свою мрію і заробив перший мільйон до 25 років. Основну частину виграшу він витратив на стажування в різних ресторанах світу. Зараз Паша працює шеф-кухарем в одному із закладів Херсона, проводить майстер-класи по всій країні і набирає стажистів.

А ось яскрава парочка з цього ж сезону, за відносинами якої спостерігала вся країна, Катерина Пєскова і Алік Мкртчян, пішли різними шляхами. Теплі стосунки між ними припинилися через деякий час після проекту.

Катерина зараз з новою силою займається розвитком своєї кондитерської і активно веде блог в Instagram. А у "бога м'яса" Аліка з'явився свій YouTube-канал з розмовними відео і різними рецептами.

Переможець другого сезону Євген Гребеник, який до участі в проекті був шефом в столичному ресторані "Fabius", і далі продовжує працювати на цій високій посаді, а також проводить різні майстер-класи і постійно вдосконалює свій талант.

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