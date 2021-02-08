Лілія Ребрик похвалилася свіжим букетом троянд, красотка

Відома телеведуча каналу "Україна", популярна актриса Лілія Ребрик похвалилася букетом найніжніших рожевих троянд в стильному вбранні. Ранкове фото знаменитість розмістила на своїй сторінці в Instаgram, повідомляє Pоliteka.net.

Лілія Ребрик веде ранкову програму "Ранок з Україною", в парі з Анатолієм Анатоличем. На її сторінці можна дізнатися про гостей програми, а також підзарядитися позитивом, який "вихлюпує" актриса для своїх фоловерів.

Цього разу Лілія в ніжно-блакитному піджаку похвалилася оберемком розкішних троянд, і розповіла про те, що любить складати плани наперед. Вона розповіла, як любить складати міні-плани і виконувати їх, таким чином, ніби виповнюючи свою мрію.

Телеведуча поцікавилася у шанувальників, чи складають вони плани, і "прикрашають" їх.

"У мене є "чарівний блокнот", - пише телеведуча, розповідаючи про те, як планує свої гастролі, ефіри та виступи. Однак за словами Лілії, маленькі плани також складати цікаво, і вони допомагають виконувати більш складні завдання. "Відразу сірі будні здаються якимось різнокольоровими і ніби наповнюються змістом".

Фанати кинулися ділитися власним досвідом:

"Планую кожен день", "Ніяких планів, тільки хардкор", "Я люблю свободу і раніше планування заганяли в стрес, але зараз знайшла свій метод більш гнучкого планування, підвищує мою продуктивність".

А також підкреслили, яка красуня Лілія, і як їй йде блакитний наряд:

"Красуня!", "Освіжаючий лук, дуже Вам личить!"

Раніше на порталі Politeka писали, що телеведуча Лілія Ребрик зняла на відео, як "попітніла" разом з чоловіком: "це так затягує!".

На сайті Politeka інформували, пустотлива Лілія Ребрик зблизилася з Олегом Винником, змусивши українок заздрити: "ось воно — фото...".

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