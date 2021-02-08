Відома голлівудська актриса Сальма Хайєк здивувала своїми танцювальними здібностями

Сальма Хайек славиться своєю красою і талантом, а також невичерпною енергією і життєрадісністю. У своєму Instagram актриса показала гідний приклад юним дівчатам і станцювала для шанувальників запальний танець, пише Politeka.net.

54-річна Сальма Хайек ще здатна заткнути за пояс навіть юних дівчат, адже в своєму віці зірка залишається не тільки популярною актрисою зі стрункою фігуркою, але і володіє великим запасом енергії. На коротких відеороликах, які вона показала в соцмережі, зірка самозабутньо рухається в такт запальній музиці в компанії чоловіків і захоплює публіку своїми експресивними танцями.

На відео Сальма Хайек постала в довгій асиметричній сукні чорного кольору з величезним викотом на грудях, яку прикривала напівпрозора біла кофтинка з рукавами. Наряд актриси доповнили грубі чорні черевики на шнурівці, а на довершення свого бунтарського образу голлівудська зірка зав'язала зі свого темного волосся два низьких недбалих хвоста. Від активних рухів Сальми неслухняні пасма вибилися з зачіски і вона стала нагадувати фанатам знамениту Беллатрису Лестрейндж з фільмів про Гаррі Поттера.

У кадрі струнка Сальма Хайєк ритмічно рухається під музику, крутячи стегнами і розмахуючи руками в різні боки. По міміці видно, що актриса веселиться і танець їй дуже подобається, тому в наступному ролику актриса, остаточно віддавшись настрою, вразила динамічним, але коротким танцем "хлопчика з рюкзачком", чим остаточно привела шанувальників в щирий захват.

"Ти народилася королевою", "Обожнюю ці черевики!", "Беллатриса?", "Вау, чудова", "Танець "хлопчик-рюкзак" у 2-му відео дійсно мене заводить", "Ти дивовижна!", "Круті рухи", "Люблю тебе @salmahayek, ти як завжди приголомшлива і красива", "Чудова матуся", "Мені подобається твоя енергія, ти завжди така жива і позитивна", - написали шанувальники Сальми в своїх коментарях до відео.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

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