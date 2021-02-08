Надя Дорофєєва запалила вогонь у мережі постільною фотосесією

Відома співачка Надя Дорофєєва розохотила мережу, з'явившись в ефектному образі на ліжку. Свої фото дівчина розмістила в Instagram-акаунті, пише Politeka.net.

У кадрах Надя вирішила подражнити фанатів, виставивши свої сідниці в ультра-коротких білосніжних шортиках і маєчці прямо в ліжку. На додаток до образу, знаменитість одягла білі високі шкарпетки та кросівки.

Надя підперла голову рукою і вип'ятила свою п'яту точку. Фанати були просто в захваті, вогняні фотографії красуні прикували погляди чоловіків, відірватися від такого було просто нереально.

"Розумниця красуня Надія прекрасна всім хлопчакам подобається і дівчатам теж😂", "Не придумали ще таких слів, щоб вони були гідні цієї краси😍 😍 😍 😍","Струнка як чапля хитра як мишка Надя ти прекрасна просто моди шишка", "Горить моя душа від фоток Dorofeeva😍 🔥", "Очі засліпили🔥", "Забув як дихати)!", " Замиокулькас пожовтів!", "Надя! як Дантес сидить спокійно коли ти так граціозно лежиш?))😀😀😀😀😀😀", - засипали коментарями фотографії знаменитості фанати.

Раніше Дорофєєва розповіла шанувальникам, як злякалася, коли на Балі в номер, де відпочивали закохані забралася отруйна змія. Надя зазнала справжній шок, від думки про те, що могло статися, якби змія напала на закохану парочку.

Нагадаємо, ми писали, як біда несподівано увірвалася в сім'ю Дорофєєвої і Дантеса, що сталося: "я так плакала!".

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