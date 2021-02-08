Надя Дорофеева зажгла огонь в Сети постельной фотосессией

Известная певица Надя Дорофеева раззадорила Сеть, появившись в эффектном образе на постели. Свои фото девушка разместила в Instagram-аккаунте, пишет Politeka.net.

В кадрах Надя решила подразнить фанатов, выставив свои ягодицы в ультра-коротких белоснежных шортиках и маечке прямо в постели. В дополнение к образу, знаменитость надела белые высокие носочки и кроссовки.

Надя подперла голову рукой и выпятила свою пятую точку. Фанаты были просто в восторге, огненные фотографии красотки приковали взгляды мужчин, оторваться от такого было просто нереально.

"Умница красавица Наденька прекрасная всем мальчишкам нравится и Девчонкам тоже😂", "Не придумали ещё таких слов, чтобы они были достойны этой красоты😍😍😍😍", "Стройная как цапля Хитрая как мышка Надя Ты прекрасна просто моды шишка", "Горит моя душа от фоток DOROFEEVA😍🔥", "Глаза ослепили🔥", "Забыл как дышать)!", " Замиокулькас пожелтел!", "Надя! как Дантес сидит спокойно когда ты так грациозно лежишь?))😀😀😀😀😀😀", - засыпали комментариями фотографии знаменитости фанаты.

Ранее Дорофеева рассказала поклонникам, как испугалась, когда на Бали в номер, где отдыхали влюбленные забралась ядовитая змея. Надя испытала настоящий шок, от мысли о том, что могло произойти, если бы змея напала на влюбленную парочку.

Напомним, мы писали, как беда неожиданно ворвалась в семью Дорофеевой и Дантеса, что произошло: "Я так плакала!".

Как сообщала Politeka, взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу.

Также Politeka писала, что Дорофеева в прозрачных шортиках отбросила стыд и засветила жаркие утехи в постели: вот это поза.