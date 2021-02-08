Дружина Євгена Кошового з "Кварталу 95" розповіла про труднощі роботи в столиці

Дружина зірки "Кварталу 95" Ксенія Кошова у своєму інтерв'ю Анні Олицькій на її YouTube-каналі відверто розповіла про те, з якими складнощами вона зіткнулася під час своєї роботи в балеті "Freedom", пише Politeka.net.

Дружина Євгена Кошового родом з Ялти, тому по приїзду до Києва їй було ніде жити. Її прихистив родич, який жив за сто кілометрів від Києва в місті Яготин. Тому Ксенії нічого не залишалося, як щодня їздити в столицю на електричці.

Але головна проблема була в тому, що виступи балету закінчувалися пізно вночі і Ксенії часто доводилося ночувати на вокзалі серед бомжів і постійно побоюватися, щоб ніхто не пристав до красивої і помітної дівчини зі сценічним макіяжем і зачіскою.

"Я їду там у Freedom, на роботу, на репетицію до першої години дня. Цілий день ми ж там, виходить, ковбасимо, репетируємо... Потім зі скількох там вечора програма. Програма закінчується о дванадцятій, годину... Ну коли як, взагалі, може і два... А мені ж треба повертатися на електричці. А електрички закінчують ходити десь об одинадцятій годині. Я закінчую програму, нас везе розвозка, мене везуть до ж\д вокзалу. Я в "бойовому розфарбуванні", з зачіскою! Виходить, до п'ятої ранку сидиш, чекаєш першу електричку. Тільки аби тебе ніхто не чіпав", - розповідає Ксенія Кошова.

За словами Ксенії вона рятувалася тільки тим, що була постійно в русі і в напрузі. На вокзалі могли приставати. Після цього траплялося, що вона, неймовірно втомлена, просто засинала в електричці і навіть прокидала свою зупинку.

"Десь відвернешся або підеш походиш по вулиці... Тому що пристають ж, ну звичайно. Особливо коли ти всю ніч не спав і просидів на вокзалі, а навколо тебе бомжі і алкаші, і все інше. Їдеш, іноді засинаєш, в електричці тут головне не проспати свою станцію", - згадує той період Ксенія Кошова.

Крім того, Ксенія ще пробувала добиратися додому на автобусі, який зупинявся на трасі. Тому їй доводилося йти по нічній дорозі і боятися всіх проїжджаючих повз автомобілів, а іноді і ховатися від них за деревами.

"Автобус тебе висаджує на трасі. А до будинку, де я жила в Яготині, потрібно було перейти трасу і йти по путівці. Виходить, 2-3 години ночі, і ось ти йдеш взимку, собаки гавкають десь там... Тут ззаду їде машина. Я ось так раз-раз-раз, за деревце сховалася і думаю: "Хоч би проїхала, хоч б проїхала..." І далі йдеш", - розповіла дружина Євгена Кошового.

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