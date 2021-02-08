Чоловік Насті Каменських Потап (Олексій Потапенко) закрутив у танці свою овдовілу тещу
Олексій Потапенко показав, які у нього стосунки з тещею, що нещодавно втратила свого чоловіка. Потап станцював з мамою Насті Каменських на недільній вечірці повільний танець і показав його у своєму Instagram Stories, пише Politeka.net.
На короткому відео після танцю з дружиною Позитива Олексій Потапенко вирішив закрутити в танці і свою молоду тещу Лідію Петрівну. Потап однією рукою галантно взяв жінку за талію, а другою акуратно підтримував її руку. Вони разом повільно кружляли під тиху музику і веселий сміх всієї компанії, яка зібралася біля Каменських будинку в цей вечір.
Лідія Петрівна в цей вечір одягла м'яку блакитну сорочку і розпустила своє світле кучеряве волосся, які успадкувала і її дочка-зірка. Поруч з Потапом жінка виглядала дуже елегантно, а весела компанія та невимушена атмосфера допомогли їй в цей вечір не думати про недавню втрату коханого чоловіка і бути в хорошому настрої. До того ж зі смерті її чоловіка Олексія Жмура пройшло всього два тижні і жінка, швидше за все, потребує підтримки і спілкування.
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Нагадаємо, що Настя Каменських теж поділилася кадрами з затишного домашнього свята, показавши їх у себе в Instagram. У неділю Потап з дружиною організували вдома посиденьки з близькими, які пройшли за розмовами про все на світі, а фанати Каменських написали, що свято вийшло дуже атмосферним.
"Яке атмосферне фото", "Вауу", "Вельми шикарно сидіть", "Затишненько", "Класні", "Хороший вечір в компанії близьких людей", "Класно, що є такі люди", - відзначили шанувальники Насті в соцмережі.
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