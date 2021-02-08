Відома співачка Софія Ротару розповіла про свій стан через зупинку концертів

Софія Ротару вперше після тривалої перерви виступила на сцені Палацу "Україна" в Києві, але за словами самої співачки в інтерв'ю для передачі ЖВЛ на "1+1" 2020 рік став для неї дуже важким, пише Politeka.net.

Софія Михайлівна Ротару после своего выступления на шоу "Вечірній Квартал" зізналася, що була змушена весь рік сидіти на самоізоляції через карантин і заборони на концерти. Через це вона не могла виступати перед улюбленою публікою і відчувала величезну тугу.

"Це так тоскно було, це так сумно. Взагалі так несподівано для всіх, мені здається. Ну а як без музики, як без пісні, без глядачів?",- скаржиться Софія Ротару, ледь стримуючи сльози.

Крім того, співачка розповіла, що за минулий рік їй вдалося всього кілька разів покинути будинок і вибратися в поїздку. Для неї це виявився Відпочинок з близькими в українському гірськолижному курорті Буковель.

"Весь час на самоізоляції будинку, майже весь рік, кілька разів тільки з'їздила до своїх рідних на Буковель. Записувала нові пісні, але все одно без концертів, без глядача, звичайно так дуже важко", - з тремтінням в голосі говорить співачка.

Також вона була неймовірно щаслива від того, що їй вдалося-таки через тривалий час виступити на великій сцені для українців.

"Я сьогодні така щаслива, Господи, думаю, ну нарешті", - радіє артистка.

Варто відзначити, що представник Софії Ротару Сергій Лавров раніше в розмові з журналістами розповів про фінансові втрати співачки через карантин, пише dni24. За його словами за перші три місяці карантинних обмежень зірка позбулася заробітку на суму 42 мільйони россійських рублів, оскільки не могла проводити концерти, хоча Ротару зазвичай заробляє на одному виступі не менше 100 тисяч євро.

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