Вагітна переможниця "Холостяка" з Микитою Добриніним Даша Квіткова показала, яким насправді буває її чоловік

Кілька днів тому Даша оголосила про свою вагітність і розповіла про те, як проходить її режим дня в новому «форматі», як вона готується до появи на світ первістка і що буде купувати. Також дівчина розповіла про харчування. Після Квіткова вирішила показати і свого чоловіка з іншого боку.

Справа в тому, що Даша зняла ролик, в якому в комічній формі акцентувала увагу на недоліки нервового чоловіка. У відео вона показала, як Микита забуває прибирати за собою у ванній, голосно говорить по телефону, дратується, коли у нього щось не виходить і смітить одягом, викидаючи її на підлогу або диван.

"Один день з життя мого чоловіка😈», - написала Квіткоа.

Шанувальники відразу ж відповіли:

"Аууф🔥; тільки у мене чоловік нормальний як я зрозуміла?; Шкарпеток тільки не вистачає😂; розуміння того, що ви можете приїду потрапляти один одного, бачите недоліки і все одно нескінченно любите - кааайф ❤️; ці бризки на дзеркалі ... 🤬 ; чого вони всі такі однакові?) особливо незакриті шафи🤣; і завжди винен диван в тому, що він про нього зачепився ❤ ❤ ️ кайф!».

Відзначимо, Даша насолодилася часом, проведеним у відпустці на Мальдівах, і тепер готова займатися своїм блогом далі. У чорному купальнику Квіткова поніжилася на узбережжі на заході. На думку Даші, зараз люди часто обговорюють оточуючих в незалежності від того, чим їх знайомі будуть займатися.

"Люди будуть обговорювати незалежно від того, чим ми будемо займатися, так що ми повинні робити те, що приносить радість і проживати наше краще життя🤍», - написала Даша.

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