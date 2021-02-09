Андрій Данилко несподівано заявив про необхідність звернутися до лікаря через шоу «Маска»

Як відомо, популярний артист став одним із зіркових детективів шоу "Маска", яке всього за пару випусків встигло полюбитися українцям. Разом зі своїми колегами – Олею Поляковою, Дзідзьо, Настею Каменських та Олегом Винником – йому необхідно вгадувати, хто із зірок ховається під масками різних колоритних персонажів.

У третьому випуску шоу перед детективами постало особливо важке завдання: з'ясувати, хто ховається за образом Лисиці. Як виявилося, це була зовсім не співачка, а відома хореограф Олена Шоптенко.

Данилко, як і інші детективи, не зміг здогадатися, хто ж переховувався під маскою. При цьому, артист зізнався, що це шоу його по-справжньому захопило, адже він не може перестати думати про нього і його замаскованих учасників.

У зв'язку з цим Виконавець жартома зауважив, що вже готовий звернутися до лікаря.

"Друзі, я напевно зараз звернуся до лікаря, тому що весь тиждень я сидів і думав про ці маски. Ніколи не міг подумати, що я так "включуся". Мені реально цікаво!",- розповів Данилко.

Він також зізнався, що і сам був би не проти стати учасником проекту під маскою, але йому цього не запропонували.

"Я б міняв голоси! Але ніхто не пропонував", - поскаржився артист.

Нагадавши, друг-красень Андрія Данилка з'явився на" Голосі країни", показавши, яким став:"Бібер приїхав".

Як повідомляла Politeka, герої шоу " Маска "посварили українців, в мережі переполох:" розкішна сонце або тендітна Троянда?".

Також Politeka писала, що Винник не стримав емоцій, побачивши, хто під "маскою" Лисиці, Данилко і Каменських втратили спокій.