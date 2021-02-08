Український телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною потрапили в складну ситуацію на Мальдівах

Як передає Politeka.net, про це зіркова парочка розповіла у себе в Instagram. Телеведучий знімав всі етапи перельоту з України на райські острови, включаючи численні пересадки. Як виявилося, добиратися на острів, де зупиняться молоді, їм потрібно було на катері. Проблема полягала в тому, що прилетіли вони в призначене місце пізно вночі.

Остапчук зняв відео, на якому видно, що катер жене зі страшною швидкістю. Вони з дружиною сильно злякалися, не чекаючи такого повороту подій.

"Друзі, це дуже страшно. Я не знаю, скільки кілометрів на годину він їде, але це повна ніч і ми реально злякалися...Христина сиділа і молилася всю дорогу", - підписав відео Остапчук.

Христина, у свою чергу, розповіла, що їх поїздка на небезпечному катері тривала всього 15 хвилин, але вона не очікувала, що це буде так страшно.

Варто відзначити, що все закінчилося для зоряної пари добре. Вони благополучно дісталися на Мальдіви, де запланували прекрасний відпочинок. Відразу по приїзду парочка замовила шампанське і екзотичні фрукти.

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