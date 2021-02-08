Співачка Аліна Гросу вразила розмовами про кохання в образі монашки

25-річна Аліна Гросу зараз активно зайнята в нових проектах, але і про старі зірка не забуває. У своєму Instagram співачка нагадала про грандіозну роботу, а також заговорила про кохання, пише Politeka.net.

Співачка показала оригінальне відео, в якому поєднувалися красиві чорно-білі кадри пристрасного танцю Аліни Гросу з актором і режисером Романом Полянським і уривки з її відео-трилогії під назвою "Дико любила Вову".

На фотографіях, що швидко змінювалися одна за одною, миготіла сама Гросу, яка танцювала з Полянським у фраку, а завдяки фільтру і ефекту калейдоскопа відео нагадувало кадри з німого кіно. Крім того, у відео були додані кадри зі знімального майданчика, де Гросу постала в образі монашки з розбитим серцем, що розповідає про історію свого кохання.

Свою публікацію Аліна Гросу присвятила своїм кліпам, які зародилися ще 2 роки тому. Співачка висловила величезну подяку всій команді за цю грандіозну роботу, яка принесла багато нагород і завоювала любов шанувальників, що переглянули кліп майже 37 мільйонів разів, а також самому Роману Полянському, з яким у співачки часто з'являються спільні знімки в соцмережах.

"Сьогодні 2 роки, як почав зароджуватися Вова, 2 роки з дня зйомок улюбленої трилогії "Дико любила Вову", 2 роки як я Grosu, як я знайшла себе, своїх людей, свою команду, своє звучання. 2 роки, як я познайомилася з прекрасним і талановитим @roman_polianskiy , який мені здавався занадто дорослим і трохи гордим в перший знімальний день",- пише Аліна в коментарі до відео і додає, що скоро всіх її шанувальників чекає новий сюрприз, подробиці якого співачка розкривати не стала.

"Любимо і пишаємося", "Вже 2 роки! Ось цей час біжить", "Ви дуже красиво виглядаєте разом, як ніби створені один для одного", - написали фанати Аліни Гросу в соцмережі.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від GROSU (@alina_grosu)

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