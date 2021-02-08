Відома співачка і DJ Анастасія Кумейко, яка раніше співала в групі Nikita, показала себе у всій красі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала відео, яке звело з розуму її шанувальників. Кумейко була одягнена в рожеву нижню білизну спортивного плану. Образ вона доповнила грубими чорними черевиками. Чорне волосся дівчини обрамляло її неймовірно гарне обличчя, а ніжний макіяж в рожевих тонах ідеально гармоніював з нижньою білизною.

Судячи з відео, красуня брала участь у фотосесії. Вона позувала на камеру, вибираючи найвдаліші ракурси. На одному з кадрів дівчина побешкетувала на столі, вигнувшись таким чином, щоб можна було розгледіти її плоский животик і округлі стегна.

Для того, щоб відео було атмосферним, Анастасія використовувала повільну романтичну пісню, яка ідеально передала настрій жінки.

"Ти не збуваєшся, хоч снишся в ніч на п'ятницю", - загадково підписала відео зірка.

У коментарях Анастасії Кумейко залишили масу приємних слів.

"Така красива!!! Прям дуже дуже", "заздрю фотографу», «шикарна», «Така вогняна», "Крута", - пишуть користувачі Мережі.

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