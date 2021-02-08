Популярний український музикант Сергій Бабкін після операції на очах з'явився перед камерою без окулярів

Днями відомий артист літав з дружиною до Відня, де йому провели складну операцію на оці. Після цього втручання Бабкін повинен був кілька днів носити темні окуляри для захисту ока.

На нових кадрах у своєму Instagram дружина артиста Сніжана Бабкіна показала, що він вже позбувся очок. Вона показала, як музикант грає на гітарі в студії шоу «Ліга сміху». Варто відзначити, що Бабкін нещодавно став тренером нового сезону проекту.

"З корабля на бал", - підписала кадри з чоловіком Бабкіна.

Пізніше вона поділилася ще одним коротким відео з музикантом, на якому він також був без окулярів. На кадрах вони з Сергієм йдуть по вулиці під снігом. Через вітер і самого снігопаду музикант сильно мружиться. Однак, на його настрій погода ніяк не впливає: артист досить посміхається і продовжує йти вперед.

Відзначимо, що Бабкіна все ще чекає операція на другому оці, яка призначена на 18-19 лютого.

Нагадаємо, в січні Бабкін приголомшив звісткою про свій діагноз - "запалення задньої стінки очей і відшарування сітківки". Співак втратив 70% зору.

Нагадаэмо, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "Ще молоко на губах не обсохло...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний: "Від Сергія відмовилися".

Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "Лічені хвилини вже...".