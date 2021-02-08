Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як виглядає в лютневі морози
З понеділка по всій Україні почалося похолодання, яке принесло з собою морози і сніг. На своїй сторінці в Instagram артист показав, як така погода вплинула на нього, пише Politeka.net.
Так, Ткач зробив селфі, стоячи ввечері на вулиці. Можна помітити, що артист одягнена в об'ємну теплу куртку, маску і шапку. Весь його наряд чорного кольору, а через маску здається, що Комік надів балаклаву.
Варто відзначити, що сніг лежить не тільки на вулиці за спиною артиста, але і на ньому самому.
"Місяць лютий - Ткач надутий", - з гумором підписав фото комік.
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Шанувальники артиста тут же відреагували на його пост.
"Погодка не айс", "Та ти шо", "Вау", "надутий, але не забутий", "Таки так", "я так само ходила в школу", "а ти не дуйся", "ти хоч додому доїхав?", "І очі виглядають як хмари", "Вся сьогоднішня погода в цьому фото", "Зима несподівано", "не дуйся, скоро буде тепло", "так, погода зашкалює", "Юра, це ти?", "Як багато щастя в цих очах", "зараз всі такі надуті, не ти один, не треба хвалитися", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" налякав домашніх несамовитим криком, відео витівки: "Папка, шо з тобою?".
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