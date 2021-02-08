Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как выглядит в февральские морозы

С понедельника по всей Украине началось похолодание, которое принесло с собой морозы и снег. На своей странице в Инстаграм артист показал, как такая погода повлияла на него, пишет Politeka.net.

Так, Ткач сделал селфи, стоя вечером на улице. Можно заметить, что артист одетая в объемную теплую куртку, маску и шапку. Весь его наряд черного цвета, а из-за маски кажется, что комик надел балаклаву.

Стоит отметить, что снег лежит не только на улице за спиной артиста, но и на нем самом.

«Місяць лютий - Ткач надутий», - с юмором подписал фото комик.

Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.

«Погодка не айс», «Та ты шо», «Вау», «Надутый, но не забытый», «Таки да», «Я так же ходила в школу», «А ты не дуйся», «Ты хоть домой доехал?», «И глаза выглядят как тучи», «Вся сегодняшняя погода в этом фото», «Зима неожиданно», «Не дуйся, скоро буде тепло», «Да, погода зашкаливает», «Юра, это ты?», «Как много счастья в этих глазах», «Сейчас все такие надутые, не ты один, не надо хвастаться», - пишут люди.

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