Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал, как выглядит в февральские морозы
С понедельника по всей Украине началось похолодание, которое принесло с собой морозы и снег. На своей странице в Инстаграм артист показал, как такая погода повлияла на него, пишет Politeka.net.
Так, Ткач сделал селфи, стоя вечером на улице. Можно заметить, что артист одетая в объемную теплую куртку, маску и шапку. Весь его наряд черного цвета, а из-за маски кажется, что комик надел балаклаву.
Стоит отметить, что снег лежит не только на улице за спиной артиста, но и на нем самом.
«Місяць лютий - Ткач надутий», - с юмором подписал фото комик.
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Поклонники артиста тут же отреагировали на его пост.
«Погодка не айс», «Та ты шо», «Вау», «Надутый, но не забытый», «Таки да», «Я так же ходила в школу», «А ты не дуйся», «Ты хоть домой доехал?», «И глаза выглядят как тучи», «Вся сегодняшняя погода в этом фото», «Зима неожиданно», «Не дуйся, скоро буде тепло», «Да, погода зашкаливает», «Юра, это ты?», «Как много счастья в этих глазах», «Сейчас все такие надутые, не ты один, не надо хвастаться», - пишут люди.
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" напугал домашних душераздирающим криком, видео выходки: "Папка, шо с тобой?".
Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" показал, как отрывается под пение дочки, танец закончился неприятностью: "Ничего себе, папа как может".
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