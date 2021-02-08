Потап викликав ажіотаж у мережі, показавши справжній "дзен"
Відомий музикант і продюсер Потап показав українцям справжню зиму, надівши червоний пуховик і поділився мудрими думками. Своє фото музикант розмістив на своїй сторінці в Instagram, писати Politeka.
Музикант зробив селфі в пуховику на оранку, блиснувши золотим ланцюгом. Він проникливо подивився в камеру, і виставив долоню вперед.
У своєму блозі Потап поділився свіжими думками про те, як важливо не концентрувати своє життя на образах, і порадив не давати злості і люті вкрасти дорогоцінний час. Також Потапа порекомендував своїм передплатникам обмінюватися позитивною енергією і намагатися не мислити деструктивно.
Прочитавши мудрі думки свого коханого, Настя розтанула і написала, як сильно любить свого чоловіка:
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"Я люблю тебе", - написала Каменських, і у відповідь почула підтвердження любові до себе, Потап відреагував: "а я тебе!"
Словами не описати захоплення, який переживають фанати, читаючи подібні повідомлення в блогах своїх кумирів. Вони тут же відреагували, назвавши Потапа мудрецем, а Настину реакцію милою.
"Настя, це так мило😍","Гарно дуже, однакові стилі💙 🔥", "Я божеволію з їхньої краси 😍🔥", "Ланцюг-моя повага❤️", "Яка гармонія у вашій парі, Щастя вам!", "Так і бачу як ви творите в гармонії обидва...", "Найправильніші слова😌 яка ж Настя красива, це щось неймовірне❤️", - написали шанувальники.
Хтось із фанів серйозно підозрює, що Потап знайшов в машині в Штатах "щось": "щось в машині знайшли в Штатах це правда?", "Це мудрість, а вона приходить з розумінням. 👏 👏 👏 ", "Браво Потап🔥 🔥 🔥", "Золоті слова, треба жити на позитиві, і побільше посміхається👏 🙌❤️".
Нагадаємо, Politeka повідомляла, що підопічна Потапа Мішель Андраде в одному халатику потрясла "горішком" і вивалялася в снігу: Безсоромні кадри.
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