Валерій Бебко показав, як проводить вечір з Юлією Саніною та друзями
Як повідомляє Politeka.net, гітарист гурту The Hardkiss поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімку вони з дружиною, а за сумісництвом ще й одногрупницею, позують в копанні друзів і колег.
При цьому, сам Бебко одягнений в джинси і зухвалу косуху, яка ідеально підходить до його образу брутального рокера, а ось його дружина приміряла несподівано ніжний наряд.
Так, Саніна позує в короткій сукні і черевиках з шкарпетками. Завдяки такому вбранню і волоссю, зібраному у високий хвіст, образ співачки здається трохи ляльковим.
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Ударом обернувся для внучки Ющенка виступ на шоу "Голос країни": "Талановита, але…"
Заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитій Поляковій, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…"
Будівля школи палахкотить у Харкові, кадри НП: все почалося вночі
"До останнього приймав пацієнтів": раптово не стало українського лікаря, який пів життя рятував дітей
"Добрий вечір", - підписав кадр Бебко.
Шанувальники групи прийшли в захват від цього знімка.
"Лялька Моллі", "які Класні", "найдобріший!", "Незрівнянно виглядаєте як завжди", "вечір в хату", "Банда", "Хлопці ви круті", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Саніна запостила в своєму акаунті Анімоване фото, на якому вона позує в чорній сукні з яскравим вечірнім макіяжем.
Образ співачка доповнила масивним срібними прикрасами-сережками, браслетом і кольє.
Також вона накинула на себе пальто, але одягла лише один рукав, а ліву руку залишила оголеною.
Нагадаємо, Саніна в несподіваному образі показала, чому її навчили "Танці з зірками": "Українська Харлі Квінн".
Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" наробила шуму зухвалим чином в короткій сукні: "Тіна просила передати...".
Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" вразила новим образом, заткнувши за пояс красуню з "Зоряних воєн": »яка кішечка".