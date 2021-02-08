Валерій Бебко показав, як проводить вечір з Юлією Саніною та друзями

Як повідомляє Politeka.net, гітарист гурту The Hardkiss поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку вони з дружиною, а за сумісництвом ще й одногрупницею, позують в копанні друзів і колег.

При цьому, сам Бебко одягнений в джинси і зухвалу косуху, яка ідеально підходить до його образу брутального рокера, а ось його дружина приміряла несподівано ніжний наряд.

Так, Саніна позує в короткій сукні і черевиках з шкарпетками. Завдяки такому вбранню і волоссю, зібраному у високий хвіст, образ співачки здається трохи ляльковим.

"Добрий вечір", - підписав кадр Бебко.

Шанувальники групи прийшли в захват від цього знімка.

"Лялька Моллі", "які Класні", "найдобріший!", "Незрівнянно виглядаєте як завжди", "вечір в хату", "Банда", "Хлопці ви круті", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Саніна запостила в своєму акаунті Анімоване фото, на якому вона позує в чорній сукні з яскравим вечірнім макіяжем.

Образ співачка доповнила масивним срібними прикрасами-сережками, браслетом і кольє.

Також вона накинула на себе пальто, але одягла лише один рукав, а ліву руку залишила оголеною.

Нагадаємо, Саніна в несподіваному образі показала, чому її навчили "Танці з зірками": "Українська Харлі Квінн".

Як повідомляла Politeka, Саніна з "Танців з зірками" наробила шуму зухвалим чином в короткій сукні: "Тіна просила передати...".

Також Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" вразила новим образом, заткнувши за пояс красуню з "Зоряних воєн": »яка кішечка".