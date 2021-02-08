Є, на що подивитися

Модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул Міс Україна в 2018 році, вразила відвертими кадрами

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала вельми зухвалий кадр. Дівчина стояла в чорних штанях, а верхній одяг вирішила зняти, залишившись голою. Свій бюст Леоніла прикрила руками, при цьому кадр не став виглядати менш гарячим.

Спокусливі вигини дівчини, її тонкі плечі і ключиці привернули погляди шанувальників. Варто відзначити, що таке фото перед сном розохотило фанів моделі. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Небезпечна", "Ви неймовірно красиві!", "Якби ти була злочинницею, поліцейський сказав би "Руки вгору", «Ну богиня», "це просто вогонь", - пишуть користувачі Мережі.

Леонілі Гузь всього 21 рік, але вже зараз дівчина будує успішну кар'єру в модельному бізнесі. Дівчина родом з Херсонської області. На конкурсі краси вона завоювала друге місце, але через дискваліфікацію переможниці конкурсу титул був переданий їй.

Раніше ми писали, що Гузь похвалилася розкішним довгим волоссям. Сама дівчина працювала перукарем, тому прекрасно знає, як підтримувати волосся в прекрасному стані. За допомогою помади тілесного кольору модель підкреслила свої пишні губи, а образ доповнила скромним макіяжем.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь звела з розуму зухвалим виглядом після перетворення:"божественний ангел".

Раніше Politeka інформувала, що Леоніла Гузь блиснула сідницями в дивному вбранні: "дівчина красива, але...".

Також портал Politeka писав, що Леоніла Гузь засвітила ідеальні форми в ліфчику: "ось, хто не їв...".