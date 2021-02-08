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Модель Леонила Гузь, которая завоевала титул Мисс Украина в 2018 году, поразила откровенными кадрами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала весьма дерзкий кадр. Девушка стояла в черных штанах, а верхнюю одежду предпочла снять, оставшись голой. Свой бюст Леонила прикрыла руками, при этом кадр не стал выглядеть менее горячим.

Соблазнительные изгибы девушки, ее тонкие плечи и ключицы привлекли взгляды поклонников. Стоит отметить, что такое фото перед сном раззадорило фанов модели. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Опасная», «Вы восхитительно красивы!», «Если бы ты была преступницей, полицейский сказал бы «Руки вверх», «Ну богиня», «Это просто огонь», - пишут пользователи сети.

Леониле Гузь всего 21 год, но уже сейчас девушка строит успешную карьеру в модельном бизнесе. Девушка родом из Херсонской области. На конкурсе красоты она завоевала второе место, но из-за дисквалификации победительницы конкурса титул был передан ей.

Ранее мы писали, что Гузь похвасталась роскошными длинными волосами. Сама девушка работала парикмахером, поэтому прекрасно знает, как поддерживать волосы в прекрасном состоянии. При помощи помады телесного цвета модель подчеркнула свои пышные губы, а образ дополнила скромным макияжем.

Напомним, что Леонила Гузь свела с ума вызывающим видом после преображения: "Божественный ангел".

Ранее Politeka информировала, что Леонила Гузь блеснула ягодицами в странном наряде: "Девушка красивая, но...".

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