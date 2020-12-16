Модель Леоніла Гузь, яка завоювала титул Міс Україна в 2018 році, порадувала своєю красою в елегантному

Як передає Politeka.net, дівчина розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото зі студії візажу, де її перетворили в просто запаморочливу красуню. Модель зробила селфі в чорній сукні, яку майже повністю закрили розпущене волосся. Пікантних ноток образу Леоніли надали відкриті плечі, а довершили його маленькі блискучі сережки.

Знаменитості зробили яскравий макіяж з акцентом на очах, вони привертають до себе увагу завдяки зухвалим тіням, довгим віям і Стрільцям в куточках. Губи моделі прикрасила непомітна помада тілесного кольору, яка тим не менш підкреслила їх спокусливу форму.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від зовнішнього вигляду Леоніли Гузь і засипали її приємними словами в коментарях під постом:

"Красива яка, міс розбитих сердець) ♥️💔 💔 💔"; "божественний янгол"; "Зачаровує вид💥 💥"; " надзвичайна краса🌹";" ти шикарна"; "прекрасна жінка. Видовищна і сяюча"; "Краса в любові".

Раніше Леоніла Гузь виклала в соцмережі фото, на якому постала в рокерському образі. Дівчина одягла топ з величезним декольте і шкіряні штани, а потім розляглася на сходинках, залишивши волосся розпущеним. Зірка взялася руками за стегна, зробивши кадр максимально спокусливим.

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