Модель Леонила Гузь, которая завоевала титул Мисс Украина в 2018 году, порадовала своей красотой в элегантном

Как передает Politeka.net, девушка разместила на своей странице в соцсети "Инстаграм" фото из студии визажа, где ее превратили в просто умопомрачительную красотку. Модель сделала селфи в черном платье, которое почти полностью закрыли распущенные волосы. Пикантных ноток образу Леонилы придали открытые плечи, а довершили его маленькие сверкающие сережки.

Знаменитости сделали яркий макияж с акцентом на глазах, они привлекают к себе вниимание благодаря вызывающим теням, длинным ресницам и стрелкам в уголках. Губы модели украсила неброская помада телесного цвета, которая тем не менее подчеркнула их соблазнительную форму.

Пользователи социальной сети пришли в восторг от внешнего вида Леонилы Гузь и засыпали ее приятными словами в комментариях под постом:

"Красивая какая, мисс разбитых сердец) ♥️💔💔💔"; "Божественный ангел"; "Завораживающий вид 💥💥"; "Необычайная красота 🌹"; "Ты шикарна"; "Прекрасная женщина. Зрелищная и сиятельная"; "Красота в любви".

Ранее Леонила Гузь выложила в соцсети фото, на котором предстала в рокерском образе. Девушка надела топ с огромным декольте и кожаные штаны, а затем разлеглась на ступеньках, оставив волосы распущенными. Звезда взялась руками за бедра, сделав кадр максимально соблазнительным.

Напомним, Мисс Украина Леонила Гузь прикрылась прозрачными простынями, воплощая самые сокровенные мечты

А еще Politeka писала, что "Мисс Украина" Леонила Гузь поманила к себе чувственным взглядом

Также Politeka сообщала, что Мисс Украина Леонила Гузь в платье без белья соблазнила взглядом