Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", зачарувала ідеальним тілом
Як передає Politeka.net, свіжий чорно-білий знімок, який по всій видимості, був зроблений під час чергової фотосесії, красуня виклала на своїй сторінці в Instagram.
21-річна Леоніла Гузь-дівчина яскрава і приваблива. Вона активно веде свою сторінку в Instagram, де за її життям стежать майже 100 тисяч передплатників.
Красуня обожнює демонструвати свої пікантні частини тіла без всяких сорому.
Так, Леоніла показала себе в провокаційному образі, спокусливо присівши в чорному вбранні з масивним шкіряним поясом. Бюст моделі був прихований, а ось округлими стегнами і довгими ногами Лео впевнено блиснула на камеру, показавши, чим щедро нагородила її природа.
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Пост моделі зібрав кілька коментарів, не всі фоловери оцінили наряд назвавши його дивним.
"Дівчина красива, але одяг дуже дивний", - пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що Леоніла Гузь родом з Херсонської області. Дівчина здобула освіту в Київському технікумі за спеціальністю перукар-стиліст.
Модель любить подорожувати і знімається в гламурних фотосесіях для модних брендів.
Зірка одного разу зізналася, що має хорошу особливість організму – вона може багато їсти і зовсім не товстіти.
Нагадаємо, що Леоніла Гузь без ліфчика пройшлася по елітному готелю в Києві: пікантні кадри.
Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь блиснула пружними сідницями без білизни:"спокуслива лялечка".
Також Politeka писала, що Леоніла Гузь полонила нереальними видами в боді:"Хороша Малятко".