Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", зачарувала ідеальним тілом

Як передає Politeka.net, свіжий чорно-білий знімок, який по всій видимості, був зроблений під час чергової фотосесії, красуня виклала на своїй сторінці в Instagram.

21-річна Леоніла Гузь-дівчина яскрава і приваблива. Вона активно веде свою сторінку в Instagram, де за її життям стежать майже 100 тисяч передплатників.

Красуня обожнює демонструвати свої пікантні частини тіла без всяких сорому.

Так, Леоніла показала себе в провокаційному образі, спокусливо присівши в чорному вбранні з масивним шкіряним поясом. Бюст моделі був прихований, а ось округлими стегнами і довгими ногами Лео впевнено блиснула на камеру, показавши, чим щедро нагородила її природа.

Пост моделі зібрав кілька коментарів, не всі фоловери оцінили наряд назвавши його дивним.

"Дівчина красива, але одяг дуже дивний", - пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Леоніла Гузь родом з Херсонської області. Дівчина здобула освіту в Київському технікумі за спеціальністю перукар-стиліст.

Модель любить подорожувати і знімається в гламурних фотосесіях для модних брендів.

Зірка одного разу зізналася, що має хорошу особливість організму – вона може багато їсти і зовсім не товстіти.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь без ліфчика пройшлася по елітному готелю в Києві: пікантні кадри.

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь блиснула пружними сідницями без білизни:"спокуслива лялечка".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь полонила нереальними видами в боді:"Хороша Малятко".