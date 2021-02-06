Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", очаровала идеальным телом

Как передает Politeka.net, свежий черно-белый снимок, который по всей видимости, был сделан во время очередной фотосессии, красотка выложила на своей странице в Instagram.

21-летняя Леонила Гузь - девушка яркая и привлекательная. Она активно ведет свою страницу в Инстаграм, где за ее жизнью следят почти 100 тысяч подписчиков.

Красотка обожает демонстрировать свои пикантные части тела без всяких стеснений.

Так, Леонила показала себя в провокационном образе, соблазнительно присев в черном наряде с массивным кожаным поясом. Бюст модели был скрыт, а вот округлыми бедрами и длинными ногами Лео уверенно сверкнула на камеру, показав, чем щедро наградила ее природа.

Пост модели собрал несколько комментариев, не все фоловеры оценили наряд назвав его странным.

«Девушка красивая, но одежда очень странная»,- пишут в сети.

Ранее мы сообщали, что Леонила Гузь родом из Херсонской области. Девушка получила образование в киевском техникуме по специальности парикмахер-стилист.

Модель любит путешествовать и снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов.

Звезда однажды призналась, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.

Напомним, что Леонила Гузь без лифчика прошлась по элитному отелю в Киеве: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья: "Соблазнительная куколка".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди: "Хороша малышка".