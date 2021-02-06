Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", очаровала идеальным телом
Как передает Politeka.net, свежий черно-белый снимок, который по всей видимости, был сделан во время очередной фотосессии, красотка выложила на своей странице в Instagram.
21-летняя Леонила Гузь - девушка яркая и привлекательная. Она активно ведет свою страницу в Инстаграм, где за ее жизнью следят почти 100 тысяч подписчиков.
Красотка обожает демонстрировать свои пикантные части тела без всяких стеснений.
Так, Леонила показала себя в провокационном образе, соблазнительно присев в черном наряде с массивным кожаным поясом. Бюст модели был скрыт, а вот округлыми бедрами и длинными ногами Лео уверенно сверкнула на камеру, показав, чем щедро наградила ее природа.
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Пост модели собрал несколько комментариев, не все фоловеры оценили наряд назвав его странным.
«Девушка красивая, но одежда очень странная»,- пишут в сети.
Ранее мы сообщали, что Леонила Гузь родом из Херсонской области. Девушка получила образование в киевском техникуме по специальности парикмахер-стилист.
Модель любит путешествовать и снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов.
Звезда однажды призналась, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.
Напомним, что Леонила Гузь без лифчика прошлась по элитному отелю в Киеве: пикантные кадры.
Как сообщала Politeka, Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья: "Соблазнительная куколка".
Также Politeka писала, что Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди: "Хороша малышка".