Модель показала себе у всій красі

Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", підкорила довжиною ніжок



Українська красуня вразила красою, з'явившись у ліфчику, пише Politeka.net. Красуня любить демонструвати свої завидні частини тіла без всякого сорому.

Цього разу Леоніла зробила селфі, направивши камеру на дзеркало. Модель постала в маленькому ліфчику на тонких бретельках.

Маленькі трикутники тканини обтягнули бюст, створюючи посередині ефектне декольте. А товста резинка обтягнула струнке тіло знаменитості.

Завдяки довжині ліфчика оголився рельєфний животик Гузь.

Модель одягла джинси на високій посадці, які виділили тонку талію.

Леоніла розпустила довге волосся. Акуратні прикраси доповнили гарний образ.

У підписі кокетка поставила лише смайлик:"🙈".

Всього за 5 хвилин пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів.

"Ліна 🤤шикарна жінка 💔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ось, хто не їв салати на святах ! 😍 ", "Красива дівчина 🌸", "💙💙💙💙💙💙 БОГИНЯ 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 чудова і чуттєва💋 💋 💋", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Леоніла Гузь родом з Херсонщини. Дівчина здобула освіту в Київському технікумі за фахом перукар-стиліст.

Модель любить подорожувати й знімається в гламурних фотосесіях для модних брендів.

Зірка одного разу зізналася, що має хорошу особливість організму – вона може багато їсти і зовсім не товстіти.

Зараз на розкішну українку в Інстаграм підписані 93,3 тисячі осіб.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь без ліфчика пройшлася по елітному готелю в Києві: пікантні кадри.

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь блиснула пружними сідницями без білизни:"спокуслива лялечка".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь полонила нереальними видами в боді:"Хороша Малятко".