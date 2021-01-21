Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", підкорила довжиною ніжок
Українська красуня вразила красою, з'явившись у ліфчику, пише Politeka.net. Красуня любить демонструвати свої завидні частини тіла без всякого сорому.
Цього разу Леоніла зробила селфі, направивши камеру на дзеркало. Модель постала в маленькому ліфчику на тонких бретельках.
Маленькі трикутники тканини обтягнули бюст, створюючи посередині ефектне декольте. А товста резинка обтягнула струнке тіло знаменитості.
Завдяки довжині ліфчика оголився рельєфний животик Гузь.
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Модель одягла джинси на високій посадці, які виділили тонку талію.
Леоніла розпустила довге волосся. Акуратні прикраси доповнили гарний образ.
У підписі кокетка поставила лише смайлик:"🙈".
Всього за 5 хвилин пост зібрав понад 600 лайків і багато коментарів.
"Ліна 🤤шикарна жінка 💔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 ось, хто не їв салати на святах ! 😍 ", "Красива дівчина 🌸", "💙💙💙💙💙💙 БОГИНЯ 🌹 🌹 🌹 🌹 🌹 чудова і чуттєва💋 💋 💋", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Леоніла Гузь родом з Херсонщини. Дівчина здобула освіту в Київському технікумі за фахом перукар-стиліст.
Модель любить подорожувати й знімається в гламурних фотосесіях для модних брендів.
Зірка одного разу зізналася, що має хорошу особливість організму – вона може багато їсти і зовсім не товстіти.
Зараз на розкішну українку в Інстаграм підписані 93,3 тисячі осіб.
Нагадаємо, що Леоніла Гузь без ліфчика пройшлася по елітному готелю в Києві: пікантні кадри.
Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь блиснула пружними сідницями без білизни:"спокуслива лялечка".
Також Politeka писала, що Леоніла Гузь полонила нереальними видами в боді:"Хороша Малятко".