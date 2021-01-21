Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", покорила длиной ножек

Украинская красотка впечатлила красотой, появившись в лифчике, пишет Politeka.net. Красотка любит демонстрировать свои завидные части тела без всяких стеснений.

В этот раз Леонила сделала селфи, направив камеру на зеркало. Модель предстала в маленьком лифчике на тонких бретельках.

Маленькие треугольники ткани обтянули бюст, создавая посередине эффектное декольте. А толстая резинка обтянула стройное тело знаменитости.

Благодаря длине лифчика оголился рельефный животик Гузь.

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Модель надела джинсы на высокой посадке, которые выделили тонкую талию.

Леонила распустила длинные волосы. Аккуратные украшения дополнили красивый образ.

В подписи кокетка поставила лишь смайлик: "🙈".

Всего за 5 минут пост собрал более 600 лайков и много комментариев.

"Лина 🤤шикарная женщина 💔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Вот, кто не ел салаты на праздниках ! 😍", "Красивая девушка 🌸", "💙💙💙💙💙💙 БОГИНЯ 🌹🌹🌹🌹🌹 Великолепная И ЧУВСТВЕННАЯ 💋💋💋", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь родом из Херсонщины. Девушка получила образование в киевском техникуме по специальности парикмахер-стилист.

Модель любит путешествовать и снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов.

Звезда однажды призналась, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.

Сейчас на роскошную украинку в Инстаграм подписаны 93,3 тысячи человек.

Напомним, что Леонила Гузь без лифчика прошлась по элитному отелю в Киеве: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья: "Соблазнительная куколка".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди: "Хороша малышка".