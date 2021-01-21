Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", покорила длиной ножек
Украинская красотка впечатлила красотой, появившись в лифчике, пишет Politeka.net. Красотка любит демонстрировать свои завидные части тела без всяких стеснений.
В этот раз Леонила сделала селфи, направив камеру на зеркало. Модель предстала в маленьком лифчике на тонких бретельках.
Маленькие треугольники ткани обтянули бюст, создавая посередине эффектное декольте. А толстая резинка обтянула стройное тело знаменитости.
Благодаря длине лифчика оголился рельефный животик Гузь.
Постаревшая Аллегрова заткнула за пояс моложавую Ани Лорак, фото: как выглядит шальная императрица
Трагедия в семье Чапкиса, внучка легенды "Танців з зірками" показала последнее фото: "Безмерная боль потерять тебя"
Выехавший из Украины Влад Яма показал свое необычное жилье на берегу океана: "Спортзал, оружейный склад и...."
Леся Никитюк призналась, кто разбил ей сердце, не перегорело до сих пор: "Ждешь, а он дарит цветы другой"
"Кабину совершенно изувечило": грузовик с бойцами ВСУ разбился в ДТП на Львовщине, детали и кадры с места ДТП
Модель надела джинсы на высокой посадке, которые выделили тонкую талию.
Леонила распустила длинные волосы. Аккуратные украшения дополнили красивый образ.
В подписи кокетка поставила лишь смайлик: "🙈".
Всего за 5 минут пост собрал более 600 лайков и много комментариев.
"Лина 🤤шикарная женщина 💔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Вот, кто не ел салаты на праздниках ! 😍", "Красивая девушка 🌸", "💙💙💙💙💙💙 БОГИНЯ 🌹🌹🌹🌹🌹 Великолепная И ЧУВСТВЕННАЯ 💋💋💋", - написали пользователи сети.
Напомним, Леонила Гузь родом из Херсонщины. Девушка получила образование в киевском техникуме по специальности парикмахер-стилист.
Модель любит путешествовать и снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов.
Звезда однажды призналась, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.
Сейчас на роскошную украинку в Инстаграм подписаны 93,3 тысячи человек.
Напомним, что Леонила Гузь без лифчика прошлась по элитному отелю в Киеве: пикантные кадры.
Как сообщала Politeka, Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья: "Соблазнительная куколка".
Также Politeka писала, что Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди: "Хороша малышка".