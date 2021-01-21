Модель показала себя во всей красе

Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", покорила длиной ножек



Украинская красотка впечатлила красотой, появившись в лифчике, пишет Politeka.net. Красотка любит демонстрировать свои завидные части тела без всяких стеснений.

В этот раз Леонила сделала селфи, направив камеру на зеркало. Модель предстала в маленьком лифчике на тонких бретельках.

Маленькие треугольники ткани обтянули бюст, создавая посередине эффектное декольте. А толстая резинка обтянула стройное тело знаменитости.

Благодаря длине лифчика оголился рельефный животик Гузь.

Модель надела джинсы на высокой посадке, которые выделили тонкую талию.

Леонила распустила длинные волосы. Аккуратные украшения дополнили красивый образ.

В подписи кокетка поставила лишь смайлик: "🙈".

Всего за 5 минут пост собрал более 600 лайков и много комментариев.

"Лина 🤤шикарная женщина 💔", "🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Вот, кто не ел салаты на праздниках ! 😍", "Красивая девушка 🌸", "💙💙💙💙💙💙 БОГИНЯ 🌹🌹🌹🌹🌹 Великолепная И ЧУВСТВЕННАЯ 💋💋💋", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь родом из Херсонщины. Девушка получила образование в киевском техникуме по специальности парикмахер-стилист.

Модель любит путешествовать и снимается в гламурных фотосессиях для модных брендов.

Звезда однажды призналась, что имеет хорошую особенность организма – она может много есть и совсем не толстеть.

Сейчас на роскошную украинку в Инстаграм подписаны 93,3 тысячи человек.

Напомним, что Леонила Гузь без лифчика прошлась по элитному отелю в Киеве: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья: "Соблазнительная куколка".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди: "Хороша малышка".