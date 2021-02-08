Кохана головного героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка Дар'я Хлистун розповіла про те, як вони дізналися про її вагітність

Модель, з якою «холостяк» почав зустрічатися після розставання з переможницею шоу Дашею Ульяновою, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Дарина розповіла, як вони з Максом дізналися, що у них буде дитина. Вона зізналася, що коли робила тест, була впевнена, що він буде негативним.

"І який був у мене шок, коли через 5 хв я бачу нехай і слабку, але її - другу смужку", - розповіла дівчина.

За словами моделі, їй складно описати свої емоції в той момент, адже вони були дуже неоднозначними.

Відразу після цього вона задумалася про те, як повідомити новину коханому. Того вечора він запросив її на вечерю, де вона випадково проговорилася про важливу новину. За словами Хлистун, Михайлюк відразу ж зрозумів, в чому справа.

"Макс все зрозумів запитав "Ти що вагітна?" і ви б бачили його очі, він точно чекав тільки позитивну відповідь. Я навіть сама не очікувала такої його реакції))) він і в шоці не був)) на відміну від мене", - розповіла модель.

Шанувальники пари припустив, що Макс давно планував завести дитину, тому його ця новина і не здивувала.

Нагадаємо, "холостяк" Михайлюк збентежив новим знімком з вагітною коханою: "Ви це заслужили!".

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