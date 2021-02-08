Возлюбленная главного героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка Дарья Хлистун рассказала о том, как они узнали о ее беременности

Модель, с которой «холостяк» начал встречаться после расставания с победительницей шоу Дашей Ульяновой, поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В частности, Дарья рассказала, как они с Максом узнали, что у них будет ребенок. Она призналась, что когда делала тест, была уверена, что он будет отрицательным.

«И какой был у меня шок, когда через 5 мин я вижу пусть и слабую, но ее - вторую полоску», - рассказала девушка.

По словам модели, ей сложно описать свои эмоции в тот момент, ведь они были очень неоднозначными.

Сразу после этого она задумалась о том, как сообщить новость возлюбленному. В тот вечер он пригласил ее на ужин, где она случайно проболталась о важной новости. По словам Хлистун, Михайлюк сразу же понял, в чем дело.

«Макс все понял спросил «ты что беременная?» и вы бы видели его глаза, он точно ждал только положительный ответ. Я даже сама не ожидала такой его реакции))) он и в шоке не был))в отличии от меня», - рассказала модель.

Поклонники пары предположил, что Макс давно планировал завести ребенка, поэтому его эта новость и не удивила.

Напомним, "холостяк" Михайлюк обескуражил новым снимком с беременной возлюбленной: "Вы это заслужили!".

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова не сдержалась после радостной новости Михайлюка.

Также Politeka писала, что "Холостяк" Макс Михайлюк ошеломил кадрами с беременной возлюбленной-моделью.