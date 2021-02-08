Юрій Горбунов показав, як вони з сином розважають Катю Осадчу під радісні крики Потапа і Насті Каменських

Як відомо, зіркові пари живуть по сусідству, тісно спілкуються і навіть є кумами. Не дивно, що вони проводять один з одним багато часу. Так, Горбунов у своєму Instagram поділився кадрами вечірнього дозвілля з коханою дружиною, сином і друзями. Про це пише Politeka.net.

Знаменитості вибралися на вечірню прогулянку по засніжених вулицях. Вони не забули взяти з собою санки, які подарували їм багато веселощів. Так, Осадча вирішила, що її чоловіки – чоловік і син – повинні обов'язково її прокатати. Вони тут же взялися виконувати її прохання.

Спочатку те, що відбувається, знімав на камеру Потап, проте потім Каменських вирішила показати йому, як треба, забрала камеру і побігла за санками.

"А що ви робите, друзі?", - цікавиться Настя у парочки, коли санки зупиняються.

"Валяємося", - відповідає їй Осадча.

"Як каже наша матуся "- Нащо мені стільки хлопців, щоб вони мене не катали !?" Та ще й коли сусіди підганяють!",- підписав кадри веселощів Горбунов.

У коментарях до відео Каменських написала:»солодкі моменти".

Шанувальники знаменитостей теж відреагували на пост.

"классссс! Ось це покатушки!", "Ви неймовірна сім'я", "Ось це кайф, розумію", - пишуть люди.

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