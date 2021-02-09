Українська актриса Ольга Сумська показала, як проходять зйомки серіалу «Кріпосна»
Артистка виконує роль Софії Косач. Героїня Ольги - розумна вдова, яка залишилася одна з трьома дітьми. Нові кадри Сумська показала на своїй сторінці в "Instagram", передає Politeka.net.
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Також Сумська виклала фото з російською артисткою Софією Прісс, яка виконує головну роль у третьому сезоні серіалу «Кріпосна».
Спершу актриси зробили селфі в повсякденному сучасному одязі.
Потім Сумська показала, як вони з колегою перевтілилися у своїх персонажів. Вони позували в пишних нарядах з акуратно улеженнимі зачісками. При цьому Прісс була відображена у весільній мереживній сукні, яка виявилася закривавленою.
Ольга Сумська показала і як її одягали. Видно, що важливим елементів наряду є корсет.
"Під такими спідницями можна і сховатися. Ось де дами ховали коханців", - пожартувала артистка.
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