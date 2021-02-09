Українська співачка Настя Каменських показала, як весело проводить час з чоловіком Потапом і кумами Юрієм Горбуновим і Катею Осадчою

Як передає Politeka.net, веселими кадрами співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зрадівши снігу зірки вирішили покататися на санках.

Каменських зізналася, що близькі допомагають їй пережити втрату батька і радіти життю незважаючи ні на що.

"Щастя-це дієслово. Цінувати. Любити. Парі. Моздавай. А головне, не зупиняйся! Світ настільки прекрасний! Після того, як втратила дорогого не людини, закохалася в життя ще більше. Вчора не повернути. Завтра ще не настало. Є тільки зараз і я його споймала», - написала вона.

При цьому Каменських показала фото, як Горбунов катає її на санках.

"Сонечко, Юра Горбунов, спасибі, ти найкращий санокат», - зазначила артистка.

Також зірки знайшли гірку біля будинку і стали кататися там. Каменських показала, як з'їжджала з гірки на санках разом з сином Осадчою і Горбунова Іваном.

А чоловік Каменських Потап навіть виконав танець на снігу.

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