Твань Кароль зарядила позитивом, пробираючись з лопатою через снігові завали до спортзалу разом зі своєю дівчинкою

Відома українська співачка Тіна Кароль, обожнює публікувати в своєму Instgaram кадри свого творчого життя, а фотографіями або відео особистого характеру артистка нечасто балує шанувальників. Однак, як передає Politeka, цього разу в сторіс співачки з'явилося кумедне і пустотливе відео, з лопатою для чищення від снігу в руках співачки. Знаменитість попрацювала лопатою під ритмічну музику.

Спершу в кадрі з'являється сіра кішка, яку Тіна ласкаво називає "своєю дівчинкою". Кішка скаче великими стрибками через сніг, трохи провалюючись в нього. Видно, що тварині не подобається пухнастий білосніжний покрив. Кішка різко рухає хвостом, виявляючи своє невдоволення. В цей час Тіна, в завзятому настрої, коментує "танець" своєї кішечки, і показує лопату, якою розчищає сніг.

Для роботи з лопатою Тіна одягла малиновий пуховик і сині теплі легінси.

"Ну що, я пробираюся в спортзал! Погнали!",- Тіна засвітила стрункі ніжки в легынсах і зняла відео, як набирає сніг на лопату.

Відомо, що у Тіни Кароль особняк знаходиться в Зазим'ї, це селище недалеко від Києва. У ці дні, коли на країну обрушився снігопад багато опинилися в кайданах снігу, якого випало понад 20 сантиметрів. Однак Тіна не впала в зневіру, а до свого спортзалу вирушила з лопатою в руках.

Зрештою Тіна дісталася до окремо стоїть спортзалу, і засвітила свій розкішний особняк в дзеркальному відображенні вікон спортзалу.

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