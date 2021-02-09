Тина Кароль зарядила позитивом, пробираясь с лопатой через снежные завалы к спортзалу вместе со своей девочкой

Известная украинская певица Тина Кароль, обожает публиковать в своем Instgaram кадры своей творческой жизни, а фотографиями или видео личного характера артистка нечасто балует поклонников. Однако, как передает Politeka, в этот раз в сторис певицы появилось забавное и озорное видео, с лопатой для чистки от снега в руках певицы. Знаменитость поработала лопатой под ритмичную музыку.

Сперва в кадре появляется серая кошка, которую Тина ласково называет "своей девочкой". Кошка скачет большими прыжками через снег, немного проваливаясь в него. Видно, что животному не нравится пушистый белоснежный покров. Кошка резко движет хвостом, выказывая свое недовольство. В это время Тина, в задорном настроении, комментирует "танец" своей кошечки, и показывает лопату, которой расчищает снег.

Для работы с лопатой Тина надела малиновый пуховик и синие теплые леггинсы.

"Ну что, я пробираюсь в спортзал! Погнали!", - Тина засветила стройные ножки в леггинсах и сняла видео, как набирает снег на лопату.

Известно, что у Тины Кароль особняк находится в Зазимье, это поселок недалеко от Киева. В эти дни, когда на страну обрушился снегопад многие оказались в оковах снега, которого выпало более 20 сантиметров. Однако Тина не впала в уныние, а к своему спортзалу отправилась с лопатой в руках.

В конце концов Тина добралась к отдельно стоящему спортзалу, и засветила свой роскошный особняк в зеркальном отражении окон спортзала.

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