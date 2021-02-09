Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відповів на питання про посилення карантину, яке хвилює багатьох українців

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на одному з українських телеканалів.

"Згідно з нашою стратегією ми не думаємо, що нам потрібно буде вводити більш жорсткі заходи, ніж ті, що є зараз, до, скажімо так, квітня-травня цього року", - заявив Степанов.

Він також додав, що стратегія протидії поширенню вірусу принесла свої результати.

"Ми отримуємо той результат, який хотіли від цих стримуючих факторів, які несуть ці карантинні заходи", - сказав Степанов.

Глава МОЗ нагадав, що в перший тиждень грудня 2020 року були зафіксовані 89000 хворих вірусом, за перший тиждень лютого - 25505 хворих. Так само, за його словами, зменшилася кількість хворих-19, які одночасно перебувають у лікарні: у перший тиждень грудня це було 28000 осіб, станом на зараз - менше ніж 18000.

Зазначимо, згідно з даними МОЗ станом на ранок вівторка, 9 лютого, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 2656 осіб, зафіксовано 127 летальних випадків, 8865 пацієнтів одужали.

У Мережі активно коментують заяву міністра.

"Таким чином Степанов хотів донести нам наступне: ніякого скасування карантину не чекайте», «такі заспокійливі промови вимовляють не тільки в Україні, і швидше за все вони звучать перед "третьою хвилею", після якої і буде посилення карантину. Ми це вже проходили влітку і восени", - пишуть в мережі.

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