Статистика заболевших в Европе становится все более пугающей, в то время в Украине пандемия идет на спад

Украинский врач Евгений Дубровский на своей странице в Facebook сделал предположение, почему же так происходит.

Медик считает, что несмотря на то, что многие критиковали украинскую медицину, она справилась с огромным количеством больных коронавирусом. Кроме того, в Европе могли еще не переболеть в таком масштабе, как мы.

"Меня это тоже очень удивляет. Слежу на новостями, общаюсь с коллегами из-за рубежа и все говорят о тамошнем жестком карантине. Скорее всего, они еще не переболели в таком масштабе, как мы. У них переломный момент еще не наступил", - рассказал Дубровский.

Также, по словам доктора, немаловажную роль отыграли в Украине семейные врачи. Госпиталь без всяких направлений и справок принимал по самообращению огромное количество пациентов и тяжелых госпитализировали без исключений.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине официально подтверждено 1 246 990 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2141– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 130 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 23 644 человека (+47 за сутки), а 1 075 743 пациента (+2697 за сутки) полностью победил болезнь.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.