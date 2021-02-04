Карантин в Украине закончится еще не скоро, появились новые сроки
Ограничительные меры продлят до 30 апреля, а может и больше. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи Европейской бизнес ассоциации "Глобальный обзор экономики Украины".
"Карантин будем продолжать до 30 апреля, но... скорее всего это, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет завершен, скорее всего он будет продолжаться в той или иной форме", - заявил глава правительства.
При этом он отметил, что условия карантина могут меняться, в частности может происходить смягчение и переход к адаптивной форме карантина.
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Напомним, что несколькими днями ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в стране нет ни одного региона, который находился бы в "красной" зоне. В связи с этим, в ближайшее время вынесут на рассмотрение Кабинета министров вопрос о введении в Украине адаптивного карантина.
Отметим, что согласно данным Минздрава по состоянию на утро четверга, 4 февраля, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 232 246 человек, из них 1 055 406 выздоровели, летальных исходов — 23 229.
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