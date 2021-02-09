Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на вопрос об ужесточении карантина, который волнует многих украинцев

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на одном из украинских телеканалов.

"Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года", - заявил Степанов.

Он также добавил, что стратегия противодействия распространению вирусу принесла свои результаты.

"Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры", - сказал Степанов.

Глава Минздрава напомнил, что в первую неделю декабря 2020 года были зафиксированы 89000 больных вирусом, за первую неделю февраля - 25505 больных. Так же, по его словам, уменьшилось количество больных COVID-19, которые одновременно находятся в больнице: в первую неделю декабря это было 28000 человек, по состоянию на сейчас - меньше чем 18000.

Отметим, согласно данным Минздрава по состоянию на утро вторника, 9 февраля, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2656 человек, зафиксировано 127 летальных случаев, 8865 пациентов выздоровели.

В Сети активно комментируют заявление министра.

«Таким образом Степанов хотел донести нам следующее: никакой отмены карантина не ждите», «Такие успокоительные речи произносят не только в Украине, и скорее всего они звучат перед "третьей волной", после которой и будет ужесточение карантина. Мы это уже проходили летом и осенью», - пишут в Сети.

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