Помер французький режисер і сценарист, ім'я якого прогриміло на весь світ

Так, у віці 89 років помер володар "Оскара" Жан-Клод Карр'єр, який написав сценарії до фільмів "Скромна чарівність буржуазії" і "Сірано де Бержерак".

За словами його доньки, Карр'єр помер уві сні в своєму будинку в Парижі. Його поховають на батьківщині - в селі Коломб'єр-Сюр-Орб на півдні Франції, пише BFMTV.



Жан-Клод Карр'єр народився в 1931 році. Навчався в ліцеї Лаканал (ліцеї Lakanal) в Со; вивчав літературу та історію в Інституті Сент-Клод в Ліон. Отримавши ступінь бакалавра мистецтв і магістра історії, незабаром відмовився від свого покликання історика для заняття дизайном і письменницькою діяльністю.

За свій творчий шлях встиг стати сценаристом більш ніж 140 фільмів, у тому числі картин "Скромна чарівність буржуазії" (1972, режисер – Луїс Бунюель), "Нестерпна легкість буття" (1988, режисер – Філіп Кауфман), "Важко бути богом" (1989, режисер – Петер Фляйшман), "Ван Гог. На порозі вічності " (2018, режисер – Джуліан Шнабель).

Вже в 29 років він став володарем премії "Оскар" за короткометражний фільм "Щаслива річниця", який був знятий спільно з режисером П'єром Етексом.

Крім того, Жан-Клод Карр'єр працював і як драматург, його п'єси ставили відомі театральні постановники Жан-Луї Барро, Пітер Брук. За ним буде сумувати весь світ, адже таких як він більше немає.

Нагадаємо, біда з легендарним актором-красенем, сам вже не дихає.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя знаменитого актора-красеня.

Також Politeka писала, що вставало серце легендарної актриси, на її фільмах виросли покоління.