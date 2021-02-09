Умер французский режиссер и сценарист, имя которого прогремело на весь мир

Так, в возрасте 89 лет скончался обладатель "Оскара" Жан-Клод Каррьер, написавший сценарии к фильмам "Скромное обаяние буржуазии" и "Сирано де Бержерак".

По словам его дочери, Каррьер умер во сне в своем доме в Париже. Его похоронят на родине – в деревне Коломбьер-Сюр-Орб на юге Франции, пишет BFMTV.



Жан-Клод Каррьер родился в 1931 году. Учился в лицее Лаканал (Лицее Lakanal) в Со; изучал литературу и историю в институте Сент-Клод в Лион. Получив степень бакалавра искусств и магистра истории, вскоре отказался от своего призванию историка для занятия дизайном и писательской деятельностью.

За свой творческий путь успел стать сценаристом более чем 140 фильмов, в том числе картин "Скромное обаяние буржуазии" (1972, режиссер – Луис Бунюэль), "Невыносимая легкость бытия" (1988, режиссер – Филипп Кауфман), "Трудно быть богом" (1989, режиссер – Петер Фляйшман), "Ван Гог. На пороге вечности" (2018, режиссер – Джулиан Шнабель).

Уже в 29 лет он стал обладателем премии "Оскар" за короткометражный фильм "Счастливая годовщина", который был снят совместно с режиссером Пьером Этексом.

Кроме того, Жан-Клод Каррьер работал и как драматург, его пьесы ставили известные театральные постановщики Жан-Луи Барро, Питер Брук. За ним будет скорбеть весь мир, ведь таких как он больше нет.

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