Популярна українська виконавиця Надя Дорофєєва зважилася на пікантну зйомку в спальні

Надя Дорофєєва вирішила порадувати шанувальників серією досить несподіваних і пікантних кадрів, які зовсім не приховують її фігуру і гідності. Струнка артистка постала на нових фото у всій красі. Вирішивши показати стильні знімки, дівчина одягла лише білу майку і такого ж кольору нижню білизну.

Однак багато хто звернув увагу також на те, що позувала зірка ще й в білих шкарпетках з кедами прямо на ліжку. Надя спокусливо вигнулася і на одному з кадрів показала сідниці у всій красі. А потім, повернувшись до камери, блиснула плоским животом і природною красою в цілому.

Як і очікувалося, шанувальники були вражені привабливістю і чуттєвістю виконавиці, яка з легкістю змогла підкреслити достоїнства простим способом:

"Носиш взуття в квартирі, прям як в Америці🇺 🇸; яка красива😍♥️; обожнюю Білий 😍; ой, як ми чекаємо новий хіт🔥; Ого, що ж буде далі?; Кайф😍; Вся інста досі горить😂🔥; Уф жаришка🔥🔥; ми в очікуванні нового треку🌝; найкрасивіша співачка України 😘; так ніжно і в той же час гаряче 🔥».

Також раніше Дантес поділився кадрами їхнього сімейного життя.

"Дієта йде коту під хвіст. І ще фігню дивимося і типу нам це норм?! Хлопці, два грейпфрута пішли просто ... ну ви розумієте. Приїхала ця жінка і... і що? І «Бриджертоны»! Чому ми дивимося це?! Я не можу», - обурився співак і показав тарілку з пельменями, а також Дорофєєву, що їх наминає.

Дантеса обурило, що дружина з величезним інтересом дивиться серіал " Бріджертони.

Незадоволений Дантес навіть пригрозив дружині розлученням. Правда, жартома.

"Мені здається, ми розлучаємося. Існує причина розлучення: "нерозділене кохання до серіалу "Бріджертони"???» - відповів на це чоловік співачки.

Нагадавши, змучений і роздягнений чоловік Дорофєєвої Дантес поділився своїм болем, кадри: "Просто треш..."

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