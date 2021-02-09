Надя Мейхер в спекотному вбранні кокетливо блиснула ніжками
Колишня солістка "ВІА Гра", і фіналістка шоу "Танці з зірками" Надя Мейхер постала перед фанатами в дивовижному лускатому вбранні. Як передає Politeka.net, в сторіс на Instagram співачка розмістила фото, в шикарній сукні.
У кадрі знаменитість сидить на столі в чорному, з металевим відливом, лускатому платті. Вона поклала ногу на ногу, показавши шанувальникам свої стрункі ніжки у вишуканих босоніжках. Лук Надя доповнила шкіряними браслетами на обох руках, а також нюдовий макіяж, який не відвертає увагу від пильного погляду глибоких очей співачки.
Фанатам припав до душі стриманий і водночас спекотний образ знаменитості, особливо зона декольте, гордість співачки, яку вона при будь-якому зручному випадку демонструє.
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Зірка "Танців з зірками" знаходиться в кімнаті, де на задньому фоні розміщено креативне "серце" і текст, який починається зі слів "Світло твоєї душі…"
Мабуть, це вірші Надії, якими вона оформила свою невелику студію, де любить знімати дизайнерські вбрання власного виробництва.
Раніше в цьому ж вбранні Надя розміщувала молитву Антуана Сент-Екзюпері, чим викликала бурю емоцій у фанатів.
"Надя, ви прекрасні!", "Яка ви неперевершена !", "Красуня!", "Спасибі велике за ці слова!", "Обожнюю тебе!💕 💕", - написали тоді фанати.
Нагадаємо, що фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер покружляла на камеру в тісній спідниці з розрізом: "соковита моя!".
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