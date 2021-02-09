Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", звернулася за допомогою до чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса

Як передає Politeka.net відповідне відео вона показала на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча дуже сильно хвилювалася через виступ у новому амплуа.

"Тут така історія, що сьогодні у мене перша гра, і я дико нервую. І мені потрібен лайфхак від метра, мастодонта, як не обос*еться перед першою грою», - каже схвильована Маша звертаючись до Володимира Дантеса, який грає вже другий сезон.

Але відповідь була не такою, якої вона очікувала.

«А це не можливо. Який би ти не був спокійний, заходиш тільки за лаштунки починаєш переодягатися... " - відповів Дантес.

Також він додав, що на сцені починає говорити не по тексту.

"Капець. Вони тебе не вб'ють? Мені здається мої мене вб'ють", - висловилася Єфросиніна, додавши, що легше їй від такої ради не стало.

Відзначимо, в новому сезоні Ліги сміху " тренерами для гумористичних команд стануть: телеведуча Маша Єфросиніна, співак Володимир Дантес, актриса Олеся Жураковська, письменник Гарік Корогодський, співак Сергій Бабкін і головний суддя шоу — актор Станіслав Боклан.

При цьому в мережі розгорілися бурхливі дискусії. На думку глядачів далеко не всі нові тренери підходять для цієї ролі. Особливо дісталося Маші Єфросиніній

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