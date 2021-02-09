Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", звернулася за допомогою до чоловіка Наді Дорофєєвої Володимира Дантеса
Як передає Politeka.net відповідне відео вона показала на своїй сторінці в Instagram. Телеведуча дуже сильно хвилювалася через виступ у новому амплуа.
"Тут така історія, що сьогодні у мене перша гра, і я дико нервую. І мені потрібен лайфхак від метра, мастодонта, як не обос*еться перед першою грою», - каже схвильована Маша звертаючись до Володимира Дантеса, який грає вже другий сезон.
Але відповідь була не такою, якої вона очікувала.
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«А це не можливо. Який би ти не був спокійний, заходиш тільки за лаштунки починаєш переодягатися... " - відповів Дантес.
Також він додав, що на сцені починає говорити не по тексту.
"Капець. Вони тебе не вб'ють? Мені здається мої мене вб'ють", - висловилася Єфросиніна, додавши, що легше їй від такої ради не стало.
Відзначимо, в новому сезоні Ліги сміху " тренерами для гумористичних команд стануть: телеведуча Маша Єфросиніна, співак Володимир Дантес, актриса Олеся Жураковська, письменник Гарік Корогодський, співак Сергій Бабкін і головний суддя шоу — актор Станіслав Боклан.
При цьому в мережі розгорілися бурхливі дискусії. На думку глядачів далеко не всі нові тренери підходять для цієї ролі. Особливо дісталося Маші Єфросиніній
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