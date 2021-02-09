Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв у серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", здивував зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram актор опублікував анонс серіалу, в якому буде зніматися. Шанувальники були приголомшені зовнішнім виглядом зірки. Під очима У Тараса красувалися два синці. При цьому розбитий ніс вже був не так помітний. Ймовірно, його акторові приховали гримом.

Одягнений актор був у сорочку кольору хакі. Варто відзначити, що виглядав Цимбалюк не дуже добре.

"Колеги або коханці? Побачимо через тиждень. "Розтин покаже-2", - зазначив Цимбалюк, в результаті чого стало зрозуміло, що він рекламує новий серіал.

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Як відомо, під час зйомок головному красеню українського кіно розбили ніс. Партнер по зйомках не розрахував удар, та й до того ж послизнувся під час постановочної бійки. В результаті у Цимбалюка виявився розбитим і зчесаним ніс. Ймовірно, синці на обличчі актора теж з'явилися через травму.

Раніше ми писали, що ефектний Цимбалюк розстебнув сорочку, показавши відмінну фізичну форму. Кубики преса звели з розуму прихильниць актора. А рослинність на обличчі надала образу сили і мужності.

Нагадаємо, що Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" постраждав на зйомках, деталі НП і що чекає актора:"відразу калюжа крові...".

А ще Politeka писала, що м'язистий Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" розстебнув сорочку і звів українок з розуму: "Насолода".

Також Politeka повідомляла, що роздягнений Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" змусив серця українок битися частіше:"капець, ти потужний".